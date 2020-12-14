НБУ пояснив, чому відніс «Місто Банк» до неплатоспроможних банків

Національний банк України (НБУ) відніс до категорії неплатоспроможних «Місто Банк» Івана Фурсіна (97,180668% акцій), який станом на 1 жовтня 2020 року за розміром загальних активів посідав 53 місце (1,498 млрд грн) серед 74 банків, що діяли в країні.

«Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ “Місто Банк” до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня», – повідомила прес-служба НБУ в понеділок, 14 грудня.

Як сказано в повідомленні, капітал банку впав нижче нормативного рівня і став негативним через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої в Херсонській області. За даними Нацбанку, балансова вартість підприємства становила понад 271 млн грн, або майже 17% від усіх активів банку.

НБУ пояснив, що ухвалив рішення віднести банк до неплатоспроможних через невжиття заходів щодо поліпшення його становища, а також у зв'язку з тим, що діяльність фінустанови не відповідала вимогам банківського законодавства та нормативно-правових актів регулятора.

При цьому НБУ наголосив, що віднесення «Місто Банку» до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектора України, оскільки його частка становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків.

78% вкладників «Місто Банку», або 2 тис. 282 людини отримають вклади в повному обсязі, оскільки розмір їхніх внесків не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми у 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої ФГВФО.

Нацбанк зазначив, що в загальному можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам станом на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн, або 60% від загальної суми вкладів фізосіб.

Місто Банк було засновано у 1993 році. За даними НБУ, на 1 січня 2020 року основними акціонерами фінустанови були Іван Фурсін, який прямо й опосередковано володів 97,180668% акцій банку, громадянин Латвії Ігор Буймістер - 1,811499%.

Банк мав відділення в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській і Харківській областях.

Хто такий Іван Фурсін

Іван Фурсін у 2012 році був обраний народним депутатом від Партії регіонів від 138 округу як член партії. Голосував за «диктаторські закони». Вийшов з партії 23 лютого 2014 року, за кілька днів вступив до депутатської групи «Суверенна Європейська Україна».

Також Фурсін був народним депутатом 8 скликання (обрався як безпартійний самовисуванець по 138 округу), був членом депутатської групи «Воля народу», свідчать дані руху ЧЕСНО.