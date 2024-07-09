Головний офіс банку розташований на вул. Сербській, 1 у Львові

Банк «Львів» увійшов до топ-20 банків, де українці зберігають свої вклади. Щоправда, сума депозитів у львівському банку у 107 разів менша за депозити в «ПриватБанку». Про це свідчить свіжа статистика НБУ станом на червень.

Загалом українці зберігають на депозитах 1 трлн 124 млрд грн. Лише 3,8 млрд вкладів тримає банк «Львів», але це вперше за пів року дозволило йому увійти у топ-20 банків за депозитами, посівши 20-те місце. Сума вкладів постійно зростала із січня 2024 року.

Перша десятка банків, що тримають найбільше депозитів українців, виглядає так:

ПриватБанк – 405,7 млрд грн;

Ощадбанк – 192,7 млрд грн;

Універсал Банк (відомий як monobank) – 71,1 млрд грн;

Райффайзен Банк – 63,1 млрд грн;

ПУМБ – 51,1 млрд грн;

Сенс Банк (колишній «Альфа-банк», пов’язаний з Росією) – 46,9 млрд грн;

Укрсиббанк – 43 млрд грн;

Укрексiмбанк – 38,9 млрд грн;

Укргазбанк – 32,4 млрд грн;

ОТП Банк – 26,7 млрд грн.

У другій десятці банків за депозитами є Креді Агріколь Банк, Кредобанк, А-Банк, банк «Південний», ПроКредит банк, Таскомбанк, Акордбанк, банк «Восток», банк Кредит Дніпро.

Довідково. Банк «Львів» створений у Львові у 1990 році. З 2007 року він є банком з іноземним капіталом. Його керівником, за даними, сервісу YouControl, є Ашот Абраамян. Основними власниками акцій є швейцарський фонд Responsability participations AG (з 2019 року), ісландець Петурсон Маргеїр та Північна екологічна фінансова корпорації NEFKO (з 2022 року) зі штаб-квартирою у Фінляндії.