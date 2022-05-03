Програма підтримки батьків загиблих ветеранів існує з 2015 року

До Дня матері, який цього року припадає на 8 травня, виплатять допомогу батькам загиблих захисників України. Про це повідомив Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Допомогу у розмірі 10 тис. грн. отримають 118 батьків-мешканців Львівської міської територіальної громади на загальну суму 1 млн 180 тис. грн.

«Щорічно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері, а згодом День батька. Це особливі дні, коли можна ще раз подякувати найріднішим людям. З цієї нагоди місто виплатить матеріальну допомогу батькам воїнів-героїв, які віддали життя за Україну», – повідомили у Центрі.

Директорка Центру надання послуг учасникам бойових дій Світлана Ткачук пояснила ZAXID.NET, що допомогу отримають батьки військових, які загинули ще до 24 лютого.

«Наша програма діє з 2015 року. Ця допомога щорічна. Її отримують батьки загиблих героїв, які вже мають статус і посвідчення члена сім’ї загиблого героя», – пояснила Світлана Ткачук.