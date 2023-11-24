Бродівський районний суд Львівщини визнав винними у неналежному виконанні батьківських обов’язків Наталію та Юрія Гуляйгродський, чий 13-річний син сів за кермо мопеда та збив 5-річну дівчинку. Обох батьків оштрафували по 850 грн.

Як вказано у судових постановах, які винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився 19 вересня у селі Черниця біля Бродів. 13-річний хлопець сів за кермо мопеда Delta та наїхав на 5-річну дівчинку. У матеріалах справи не вказано, які тілесні ушкодження отримала дитина.

На місце викликали поліцію, яка склала протоколи про адмінправопорушення на матір та батька хлопця, оскільки дитина ще є малолітньою. Наталія та Юрій Гуляйгродські на засідання суду не прийшли, але подали заяви про визнання вини у неналежному виконанні батьківських обов’язків.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали та визнав батьків хлопця винними у вчиненні адмінправопорушень. Їх оштрафували на 850 грн кожного. На постанову ще може бути подана апеляція.