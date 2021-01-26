Джо Байден заявив про тверду підтримку України

Президент США Джо Байден вперше на цій посаді провів телефонну розмову із призидентом Росії Володимиром Путіним. Серед інших питань він також нагадав, що Америка рішуче підтримує суверенітет України. Повідомлення про зміст розмови опублікований на сайті Білого дому у вівторок, 26 січня.

Крім того, Джо Байден наголосив на питаннях хакерських нападів на американські установи, у яких розвідувальні служби США звинувачують Росію, та арешті лідера російської опозиції Олексія Навального. Вони обговорили готовність обох країн продовжити дію СНО-3 (договір про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь) на п’ять років.

Повідомлення про розмову із Байденом опублікував і сайт уряду Росії. У повідомленні йдеться, що в цілому бесіда носила «діловий і відвертий характер». Співрозмовники «висловили задоволення» через продовження договору СНО-3. Серед тем, як йдеться на російському сайті, було і «внутрішньоукраїнське врегулювання». Навального російський уряд не згадав.

20 січня Джо Байден і обрана віце-президентка Камала Гарріс склали присягу – з цього моменту вони офіційно приступили до виконання своїх обовʼязків.

Раніше їхня команда озвучила пріоритетні плани нової адміністрації: спочатку внутрішня політика, а до важливих міжнародних проблем повернуться трохи пізніше.