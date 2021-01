Джо Байден у серіалі «Закон та порядок: Спеціальний корпус»

Політика та шоу-бізнес тісно пов’язані не лише в Україні. У США мало того, що без втоми та перепочинку знімають фільми та серіали про політику та політиків, то й реальні американські президенти не гребують участю у кіно.

Звісно, попри активну нелюбов Голлівуду, у цій сфері екс-президенту Трампу знайти рівних вдасться ще нескоро. Він з’являвся у таких відомих фільмах як «Сам удома 2» (до слова, уже лунають заклики вирізати з фільму сцену за участю Трампа), «Едді», «Зразковий самець» тощо. Загалом у його фільмографії більше 15-ти фільмів. Він навіть є володарем «Золотої малини», нагороди за найгірше виконання ролі у фільмі «Привиди цього не роблять».

Фільмографія 46-го президента США набагато скромніша. Йому довелось обмежитись лише телеекраном. На великий він наразі не прорвався. Проте і цей цілком поважний та серйозний політик, навіть якщо ми відкинемо чималу кількість документальних фільмів за його участі та про нього, все одно щось та й зіграв.

Отже, де, коли та як Джо Байден знімався у кіно?

Почнемо із найпопулярнішого. Джозеф Байден, тоді віце-президент, знявся в одному з епізодів американського серіалу «Закон та порядок: Спеціальний корпус» (Law & Order: Special Victims Unit). Цей серіал є спін-офф мегапопулярного серіалу «Закон і порядок». Основне шоу, що закінчилося у 2010 році, витримало 20 сезонів. Кількість сезонів його продовження вже перевершило цю цифру. У 2021 році покажуть 22 сезон, а загалом серіал наразі продовжили до 24-х сезонів.

Серіал розповідає про «Спеціальний корпус» поліції, який займається розслідуваннями злочинів на сексуальному ґрунті й зазіхань на дітей. Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку. Головними персонажами серіалу є працівники спеціального корпусу. Через особливу жорстокість злочинів працівники відділу постійно знаходяться на межі нервового зриву, що позначається на їх особистому житті, а також на взаєминах один з одним.

Серіал стартував в понеділок у 1999 році та досить швидко увійшов в топ 20 найбільш рейтингових шоу на телебаченні. В останні роки «SVU» помітно випереджає свого оригінального попередника в рейтингах.

Що стосується Байдена, то він знявся у ролі самого себе в епізоді Making a Rapist (2016 рік).

Відразу у двох епізодах Джо Байден з’явився у ситкомі «Парки та зони відпочинку» (епізоди Leslie vs. April у 5-му сезоні 2012 року та One Last Ride у 7-му сезоні 2015 року). І тут Джо Байден зіграв Джо Байдена. Також у серіалі з’являється і його дружина Джилл.

«Парки та зони відпочинку» (англ. Parks and Recreation) – американський серіал, знятий в стилі псевдодокументалістики. Він розповідає про життя співробітників департаменту парків та зон відпочинку вигаданого міста Пауні, штат Індіана.

Джо Байден у серіалі «Парки та зони відпочинку»

Серіал транслювався на NBC протягом семи сезонів, з 2009 року до 2015 року.

З’являється Байден у комедійному міні-серіалі Роберта Олтмена «Теннер проти Теннера» (Tanner on Tanner, 2004).

Знятий у жанрі політичної сатири на передвиборну гонку в США розповідає про кандидата Джека Таннера. У штабі знімають фільм про нього. Історія побудована на порівняннях реальної політики та екранних образів. Вигадані герої перемішуються зі справжніми, а документалістика з ігровим кіно.

В одній в головних ролей знялась зірка «Сексу у великому місті» Синтія Ніксон, а крім Байдена у серіалі з’являлись Ел Гор, Барак Обама, Білл Клінтом та інші політики, режисера Мартін Скорсезе та Майкл Мур, а також чимало знаменитостей у ролях-камео.

Президент Джо Байден зіграв сенатора Джо Байдена у серіалі для дітей «Де у світі Кармен Сандієго?» (Where in the World Is Carmen Sandiego?). Це телевізійне шоу, яке вийшло за мотивами комп’ютерної гри 1985 року.

Кармен має відстежувати шахраїв по всьому світу. Робити це вона має, використовуючи свої знання географії. Шоу виходило з 1991 до 1995 року. Байден з’явився у ньому у 1992 році. У 2019 році у рамках франшизи стрімінговим сервісом Netflix був створений мультиплікаційний приквел Carmen Sandiego.

Звичайно, «грати» політику доводилось самого себе. І переважно у документальному кіно. Але таки найчастіше він з’являвся у випусках новин.