29 квітня відомій американській акторці та продюсерці Умі Турман виповнюється 55 років. Найбільш відомою вона стала після ролі у культовому фільмі Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво», за яку її номінували на «Оскар».

Однак за свою кар’єру Ума Турман зіграла чимало інших знаменитих ролей, завдяки яким за нею закріпився статус справжнього секс-символа Голлівулу. ZAXID.NET пропонує пригадати її найяскравіші ролі.

«Небезпечні зв’язки» (1988)

Сюжет фільму розгортається у Франці XVIII ст. Віконт Вальмон і маркіза де Мертей ведуть небезпечну гру. Маркіза, бажаючи помститися давньому коханцеві Жеркуру, обіцяє Вальмону свою прихильність, якщо він спокусить Сесіль Воланж – юну наречену Жеркура, яку грає Ума Турман. Замість цього Вальмон захоплюється пані де Турвель, абсолютно забувши про договір, і маркізі доводиться шукати обхідні шляхи.

«Кримінальне чтиво» (1994)

Культовий фільм Квентіна Тарантіно, де головні ролі, крім Уми Турман, виконують Джон Траволта, Брюс Вілліс та інші американські зірки. Фільм описує два дні з життя низки американських злочинців. Найнесподіванішим чином їхні долі перетинаються, приводячи одних до загибелі, інших до втечі, а декого – до переосмислення свого життя та повернення до чесної роботи. Ума Турман зіграла Мію Воллес – дружину боса бандитського угрупування.

«Убити Білла» (2003)

Ще одна роль акторки в бойовику Квентіна Тарантіно. Нелінійний сюжет показує головну героїню (Уму Турман, спочатку названу Беатрікс Кіддо, нареченою колишнього члена угрупування найманих вбивць, яка прагне помститися колишнім колегам та їх ватажкові Біллу за криваве вбивство усіх присутніх на її весіллі та спробу вбивства її самої.

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«Ґаттака» (1997)

Американська детективна антиутопічна драма режисера Ендрю Нікола, де Ума Турман грає Айрін Кассіні. Її коханий – Вінсент Фрімен (Ітан Гоук) – людина з вадами, через які його вважають людиною другого сорту. Але у Вінсента є мрія – полетіти в космос, і заради цього він укладає угоду з покаліченим Джеромом Юджином Морроу, що продає йому свій генетичний матеріал для тестів. Завдяки цій підробці Вінсентові вдається ошукати службу безпеки аерокосмічної корпорації «Ґаттака», однак це не останні його перешкоди. Після ролі Айрін за Умою Турман закріпився образ ікони стилю.

«Все перед її очима» (2007)

У цьому фільмі Ума Турман грає роль Даяни, яка з юних років призвичаїлась до наркотиків. У дорослому віці дівчина веде більш спокійне життя – стала професоркою, одружена і має дочку Емму. Згодом її життя летить шкереберть через зраду чоловіка та погані стосунки з донькою, а таємниці минулого переслідують її наяву.