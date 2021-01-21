Джо Байден підписав перші укази

Новообраний президент США Джо Байден підписав перші 15 указів, з яких частина протокольні, а інші – скасування рішень його попередника Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Як і було анонсовано раніше, Байден зупинив вихід США з Всесвітньої організації охорони здоровʼя, запустив ініціативу «100 днів у масках», яка зобовʼязує носити маски у всіх федеральних установах, і повернув країну у Паризьку кліматичну угоду (зобовʼязує США до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 28%).

Президент США також скасував заборону на в'їзд у США для громадян ряду мусульманських і африканських країн.

Своїм рішенням Байден також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Низка інших указів стосується ліквідації приватних вʼязниць, податкових квот і вимог до державних закупівель, а також фінансової допомоги населенню (підготовка законопроєкту про виплати на загальну суму у 1,9 трильйона доларів).

Як інформував ZAXID.NET, 20 січня Джо Байден і обрана віце-президентка Камала Гарріс склали присягу – з цього моменту вони офіційно приступили до виконання своїх обовʼязків.

Раніше їхня команда озвучила пріоритетні плани нової адміністрації: спочатку внутрішня політика, а до важливих міжнародних проблем повернуться трохи пізніше.