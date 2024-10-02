Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.199 ККУ

На Львівщині затримали ще одно учасника злочинної групи, що займалась розповсюдженням підроблених доларів США. Чоловік намагався незаконно виїхати за кордон.

Як повідомила 2 жовтня пресслужба Бюро економічної безпеки, дізнавшись про затримання спільників днями раніше, чоловік вирішив виїхати з України. За даними слідства, він, разом із організатором схеми, придбали у столиці підроблені банкноти номіналом по 100 доларів та привезли їх на територію Львівської області. За це члени банди йому заплатили та обіцяли відсоток від підробленої валюти.

Його затримали неподалік одного з пунктів пропуску на Львівщині. Слідчі повідомили йому про підозру за ч.2 ст.199 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – перебування під вартою з можливістю внести 908 тис. грн застави, а також нічний домашній арешт.

Нагадаємо, що 30 вересня БЕБ викрило на Львівщині злочинну групу, що займалась продажем іноземної валюти. П’ятьом учасникам банди та двом чоловікам, які не входили до її складу, повідомили про підозри у продажі фальшивої валюти. Загалом фальшивомонетники збули 6600 підроблених доларів та намагались продати ще 3300 доларів.