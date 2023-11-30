Бельгійську газову компанію Fluxys внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу «Ямал СПГ» на своєму терміналі в Зебрюгге. Це забезпечує фінансування російського вторгнення в Україну. Про це у четвер, 30 листопада, повідомили на сайті НАЗК.

У НАЗК зазначили, що мажоритарна частка «Ямал СПГ» належить російській газовій компанії «Новатек», яка безпосередньо причетна до фінансування воєнних злочинів в Україні. у 2022 році Міжнародний інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) провів детальний аналіз, який показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для «Новатек».

Компанія «Новатек» є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки, а її власники – російські олігархи Лєонід Міхельсон і Гєннадій Тімченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна. За допомогою режиму Путіна вони захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проектах.

У липні 2014 року компанію «Новатек» внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній «Новатека». 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту «Арктик СПГ 2», який мав на меті подвоїти експортні потужності «Новатека».

У НАЗК зауважили, що багато компаній після 24 лютого 2022 року припинили будь-яку співпрацю з Росією. Однак Fluxys протягом 2022 та 2023 років співпрацює з «Ямал СПГ» та «Новатек». За оцінками міжнародних експертів, Росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податків, завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році. Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС. Fluxys отримує за цю послугу 50 мільйонів євро на рік за довгостроковим контрактом, підписаним у 2015 році, через рік після того, як Росія анексувала Крим і почала війну на сході України.

«Щонайменше третина витрат російського бюджету йде на війну. Послуги Fluxys допомагають РФ поповнити його в цьому році на 800 мільйонів євро. До прикладу, це вісім винищувачів Су-35. Або ж 800 ракет Калібр, якими атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку та вбиватиме українців. Це загальновідомі факти. Fluxys добре про це знає, але продовжує спонсорувати російську війну», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни такі відомі компанії як Knauf, Rockwool, Райффайзен Банк, Yves Rocher, Xiaomi Corporation, Great Wall Motor, Mondelez International, Philip Morris International та інші відомі корпорації. Із повним переліком міжнародних спонсорів війни можна ознайомитись на сайті НАЗК.