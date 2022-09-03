Олексій Макеєв є спецпредставником МЗС України щодо санкцій і членом експертної групи Єрмака-Макфола

За інформацією німецьких ЗМІ, Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України. Видання Spiegel з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах, повідомило, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення новим послом Олексія Макеєва. Також про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

Макєєв має замінити Андрія Мельника, який займав цю посаду вісім років.

47-річний Олексій Макеєв – український дипломат. У травні 2020 року його було призначено спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики. також він є членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі з 1996 року. Працював в українських дипломатичних представництвах Швейцарії та Німеччини, зокрема у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вісім років, що є тривалим перебуванням на такій посаді. Андрій Мельник має залишити посаду у жовтні. Через його різкі висловлювання на адресу німецьких посадовців депутатська група AfD виступила з закликом до бБундестагу визнати Мельника персоною нон-ґрата в Німеччині.