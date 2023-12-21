На Різдво та Новий рік комунальні паркінги в Івано-Франківську будуть безкоштовними
У КП «Сервіс паркування» оприлюднили перелік локацій, де не збиратимуть плату за паркування
0 0
Вартість послуги паркування в Івано-Франківську становить 10 грн/год.
У понеділок 25 грудня та 1 січня 2024 року паркування на майданчиках комунального підприємства «Сервіс паркування» Івано-Франківської міської ради буде безкоштовним.
Про це повідомили у КП «Сервіс паркування» 21 грудня, оприлюднивши перелік локацій, де не збиратимуть плату за паркування:
- вул. Михайла Мулика (Гаркуші), 8-24
- вул. Мазепи (від парку Шевченка до вул. Червоного Хреста)
- вул. Мазепи (біля міського озера)
- вул. Мазепи (біля парку ім. Шевченка навпроти фізкультурного коледжу)
- вул. Мазепи, 89 (навпроти обласного кардіодиспансера)
- вул. Шопена
- вул. Мазепи (біля входу в парк ім.Шевченка)
- вул. Гурика (поруч Ліцею №23)
- вул. Мельника( навпроти квіткового ринку).
- вул. Сабата (від вул.Чорновола до вул.Шевченка)
У всі інші дні, як і раніше, паркування на цих майданчиках платне з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00. Вартість послуги паркування – 10 грн/год.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter