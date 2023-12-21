Вартість послуги паркування в Івано-Франківську становить 10 грн/год.

У понеділок 25 грудня та 1 січня 2024 року паркування на майданчиках комунального підприємства «Сервіс паркування» Івано-Франківської міської ради буде безкоштовним.

Про це повідомили у КП «Сервіс паркування» 21 грудня, оприлюднивши перелік локацій, де не збиратимуть плату за паркування:

вул. Михайла Мулика (Гаркуші), 8-24

вул. Мазепи (від парку Шевченка до вул. Червоного Хреста)

вул. Мазепи (біля міського озера)

вул. Мазепи (біля парку ім. Шевченка навпроти фізкультурного коледжу)

вул. Мазепи, 89 (навпроти обласного кардіодиспансера)

вул. Шопена

вул. Мазепи (біля входу в парк ім.Шевченка)

вул. Гурика (поруч Ліцею №23)

вул. Мельника( навпроти квіткового ринку).

вул. Сабата (від вул.Чорновола до вул.Шевченка)

У всі інші дні, як і раніше, паркування на цих майданчиках платне з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00. Вартість послуги паркування – 10 грн/год.