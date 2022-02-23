КП «Сервіс паркування» має впровадити автоматизовану систему оплати

У Івано-Франківську створять комунальне підприємство, яке отримає нові паркувальні майданчики та ті, де приватні оператори не виконують умов договорів. Таке рішення ухвалили депутати міськради під час сесії у середу, 23 лютого. Загалом за створення КП «Сервіс паркування» проголосувало 35 депутатів з 41 зареєстрованого в сесійній залі.

Створення у Івано-Франківську комунального підприємства, яке опікуватиметься парковками, міський голова Руслан Марцінків анонсував на початку лютого – після скарг мешканців на приватників. Мер пообіцяв, що комунальними будуть всі нові парковики, а також ті, де не виконуються умови договору.

Відповідно до рішення, за яке проголосували франківські депутати, КП «Сервіс паркування» має впровадити автоматизовану систему оплати за місця платного паркування, а також розробляти проекти схем розміщення місць для паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок, місць для платного паркування та інших об’єктів дорожньої інфраструктури в Івано-Франківську. Статутний капітал підприємства становитиме 3 млн грн.

Зазначимо, що наразі у місті затверджені 49 ділянок під платні парковки. В сумі це 1152 місця для паркування на загальній площі у 17,7 тис. м кв. Платні майданчики розподілені на чотири зони залежно від дальності від центру міста. В першій паркувальній зоні, найдорожчій, три парковки, у другій 17, в третій 21 й вісім – у четвертій зоні. Вартість паркування у Франківську складає від 10 до 30 гривень за годину.