Інспектори поки не будуть штрафувати водіїв і показуватимуть, як правильно припаркувати авто

З 25 січня на вулицях Рівного починають працювати інспектори з паркування муніципальної варти. Спочатку муніципали підуть найбільш проблемними місцями. Поки що не штрафуватимуть порушників, а вестимуть роз’яснювальну роботу і вказуватимуть місця, де можна залишати автомобілі.

Про початок роботи інспекторів з паркування міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив у вівторок, 25 січня, на своєму Facebook.

«Вже сформовано три основні маршрути, на яких будуть працювати інспектори. Це найбільш проблемні ділянки: ринок Дикого та продовольчий ринок, вулиці Симона Петлюри, 16 Липня, Драгоманова, Мазепи, Соборна, Шкільна та інші. За моєю вказівкою на першому етапі інспектори не будуть виписувати штрафи для водіїв, відбуватимуться профілактичні відпрацювання», — написав міський голова.

Інспектори з паркування будуть фіксувати порушення правил зупинки та стоянки. Водіям, яких не буде на місці, інформаційні довідки залишатимуть на лобовому склі.

Олександр Третяк зауважує, що на початку роботи інспектори дають водіям так званий «зелений коридор», аби усі зрозуміли, що муніципальна варта починає роботу. Водіїв, які після попереджень не зважатимуть на них і далі порушуватимуть правила, будуть штрафувати.

Рівненська міська рада прийняла рішення про створення муніципальної варти у квітні 2021 року. У червні начальником департаменту призначено 27-річного Андрія Пасічника, який має досвід роботи у Нацполіції. У вересні 2021 міськвиконком дозволив муніципалам штрафувати водіїв за неправильне паркування. Розпочати повноцінну роботу департаменту планувалося наприкінці 2021 року або на початку 2022 року.

До обов'язків інспекторів входить складання протоколів й винесення постанов, фото- й відеофіксація правопорушень, здійснення запитів, винесення приписів для усунення правопорушень тощо. Муніципали також уповноважені складати протоколи за торгівлю з рук у невстановлених місцях.