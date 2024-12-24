Ресторан Budzzini від Gazda Group

Нова локація, де можна смачно поїсти та гарно відпочити. Ресторан Budzzini від Gazda Group вже зустрічає гостей на Сихові. Це вже третій заклад у Львові, один із них нещодавно відкрили на вулиці Шевченка.

У новому ресторані – вже традиційний дух Італії: тут можна скуштувати кількадесят видів піци, є навіть вегетаріанська чи солодка, а ще багато пасти, страв з морепродуктів та м’ясних делікатесів.

«Budzzini – це ресторан італійської кухні, можна сказати, що це сімейний ресторан. У нас є дуже велика і красива дитяча кімната, тому тут дуже класно відпочивати разом із дітьми. У нас дуже смачна італійська кухня. А наша фішка – найбільший вибір піци. За декілька днів ми запускаємо бізнес-ланчі, адже тут є багато офісів та людей, які працюють. Тож це хороша можливість швидко та смачно пообідати», – розповів Василь Бундз, власник мережі Gazda Group.

Новий ресторан відчинив двері для відвідувачів на проспекті Червоної Калини, у торгівельному центрі «Шувар». Такою співпрацею задоволені обидві сторони.

«Відкриття Budzzini для нашого ТЦ – приємна і знакова подія. Ми пишаємося тим, що можемо запропонувати нашим відвідувачам не лише гарне і комфортне місце для шопінгу, а й дуже затишне місце для відпочинку», – наголосила Олена, керівниця відділу маркетингу ТЦ «Шувар».

Новий ресторан Budzzini – це не просто їжа, а справжня подорож до Італії. Затишна атмосфера, широкий вибір страв і турбота про кожного гостя роблять цей заклад особливим. Незалежно від того, чи хтось планує сімейний обід, зустріч із друзями, чи просто хоче перекусити під час шопінгу – Budzzini чекає на гостей.