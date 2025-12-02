Biedronka оштрафували за порушення прав споживачів

Польське Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) наклало штраф на власника мережі Biedronka – компанію Jeronimo Martins Polska – у розмірі майже 105 млн злотих (понад 24,7 млн євро). Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

Мережу покарали через рекламні кампанії «Спеціальна середа» та «Середа на День святого Валентина», під час яких покупців вводили в оману. Мережа обіцяла одноденні промоакції з «100-відсотковим поверненням на ваучер» при купівлі певних товарів.

Регулятор встановив, що умови використання ваучерів були складнішими, ніж заявляли рекламні матеріали в радіо, мобільному додатку, соцмережах і самих магазинах. Споживачі не могли використати ваучер для будь-яких товарів, як це обіцяла мережа. Щоб його застосувати, потрібно було робити додаткові покупки у зазначених категоріях і витрачати суму, часто більшу за номінал самого ваучера.

Крім того, покупці не могли заздалегідь ознайомитися з повними умовами акцій. Інформація про ліміт одного ваучера на людину, мінімальну суму чека та обмеження на товари на вагу була доступна лише на сайті, на дошках оголошень за касою або на самому ваучері після покупки. Це викликало численні скарги у соцмережах та обурення людей.

«Промокомунікація не висвітлила ключові умови, створюючи у споживачів помилкове враження, що товари можна отримати "безплатно", а ваучер є "подарунком"», – заявив керівник UOKiK Томаш Хрустний.

Тож, як ідеться в повідомленні, зібрані докази свідчать про свідоме порушення колективних інтересів споживачів. Рішення про штраф поки що не набуло чинності, а у пресслужбі мережі Biedronka повідомили про намір оскаржити його у суді.

Довідково. Biedronka – найбільша торгівельна мережа Польщі, яка належить Jerónimo Martins Polska, дочірньому підрозділу португальської групи Jerónimo Martins. На кінець 2024 року мережа мала 3730 магазинів у понад 1000 містах країни. У 2025 році у планах компанії відкрити ще 130-150 нових магазинів.