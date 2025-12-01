Під час розпродажів на Чорну п’ятницю користувачі Monobank встановили рекорд по покупках частинами. Цьогоріч українці придбали 89 тис. товарів на середній чек 13,5 тис. грн. Про це в телеграмі повідомив засновник компанії Олег Гороховський.

За даними, які опублікував засновник компанії Monobank, кількість покупок частинами у 2025 році сягнула позначки у 89 тисяч, що на 20 тисяч більше, ніж минулого року, і більше, ніж у будь-який рік до того.

Найбільше покупок українці зробили у мережі магазинів побутової техніки Comfy. На другому місці за кількістю проданих товарів опинився фірмовий магазин Monobank – Monomarket. До лідерів за кількістю покупок віднесли також Rozetka, «Фокстрот» та «Алло». До слова, рекорд за найвищий чек встановив український ювелірний магазин SOVA.

Серед товарів, які українці найбільше купували частинами у Чорну п’ятницю:

смартфони

навушники

одяг та взуття

порохотяги

телевізори

мультипіч

ноутбуки

До списку також потрапили товари для котів, ялинки, вінілові програвачі та платівки, фігурки Funko POP «Дивні дива» та настільна гра «Острів котів».

Загалом покупці на Monomarket у 2025 році оформили 15 710 покупок частинами, а найдорожчий чек склав 244 999 грн.