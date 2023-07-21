США та союзники допомагатимуть Україні у вивезенні зерна попри блокування РФ його постачання морем. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Як зазначив представник Білого дому, зерно з України найімовірніше вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що «це вже робили, зокрема і до зернової угоди».

Посадовець визнав, що такий шлях не настільки ефективний, як морський, адже так «не вивезеш аж так багато зерна», проте, запевнив він, у Вашингтоні «це розуміють, але не полишать спроби».

Кірбі назвав «зернову угоду», яку зірвала РФ, вигідною для всіх, включно з російськими фермерами, а також корисною для країн, що розвиваються, які мають проблеми із харчами.

Нагадаємо, Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У МЗС Росії поскаржилися, що жодну із вимог Росії не було виконано, зокрема підключення підсанкційного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT, дозвіл на ввезення до Росії запчастин та обладнання для виробництва сільгосппродукції та добрив, «розмороження» закордонних рахунків російських компаній тощо.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Він доручив Міністерству закордонних справ підготувати українські офіційні сигнали до ООН і до Туреччини для того, щоб вони відповіли, що також готові продовжувати «зернову ініціативу».

Розвідка Британії переконана, що Кремль вже давно планував відмовитися від продовження зернової угоди, і використав масштабну дезінформаційну кампанію, щоб приховати справжню причину свого виходу.