Лише протикорабельних ракет Harpoon продадуть на 355 млн доларів

Адміністрація президента США Джозефа Байдена погодила продаж Тайваню озброєння на 1,1 млрд доларів США, включно з радіолокаційними системами для відслідковування ударів, а також протикорабельними і зенітними ракетами. Як пише BBC, остаточне рішення щодо продажу зброю за Конгресом.

Радіолокаційних систем Тайваню продадуть на 655 млн доларів, протикорабельних ракет Harpoon – на 355 млн доларів.

Речник Державного департаменту заявив, що угода є важливою для безпеки Тайваню, та закликав Пекін покласти край військовому, дипломатичному та економічному тиску. Він додав, що необхідно почати змістовний діалог.

«Продаж є рутинною справою для підтримки тривалих зусиль Тайваню модернізувати його збройні сили», – сказав він.

Китайське посольство у Вашингтоні у відповідь на це пригрозило «контрзаходами» в разі відмови скасувати угоду. Прес-секретар посольства Китаю Лю Пеньюй заявив, що угода «серйозно загрожує» відносинам між КНР і США.

Нагадаємо, раніше цього тижня зʼявилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з пропозицією схвалити продаж зброї Тайваню на суму в 1,1 млрд доларів, включно з 60 протикорабельними ракетами і 100 ракетами класу «повітря-повітря».

Після візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню Пекін почав масштабні військові навчання. Влада острова упевнена, що навчаннями КНР тренує вторгнення. У травні цього року президент Джо Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.