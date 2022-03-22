КДБ заявило, що 8 із 19 дипломатів посольства України є «кадровими співробітниками спецслужб»

У вівторок, 22 березня, КДБ російського сателіта у війні з Україною — Білорусі повідомив, що припинив діяльність «резидентури України, яка діяла під дипломатичним прикриттям».

У відомстві, яке цитують російські пропагандистські ЗМІ, розповіли, що побачили у діях окремих українських дипломатів ознаки шпигунства, а тому «було вжито заходів щодо сковування розвіддіяльності».

Також КДБ заявило, що 8 із 19 дипломатів посольства України є «кадровими співробітниками спецслужб».

На повідомлення білоруських «правоохоронних органів» уже відреагували в МЗС України. Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України – Міністерство оборони, Службу безпеки, Державну прикордонну службу.

«В широкий доступ були викладені їхні персональні дані... Чергові недружні заяви білоруських посадових осіб на адресу України дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини наших держав», – наголосив Ніколенко у Facebook.

Він зауважив, що українська сторона залишає за собою «право на відповідь на такі недружні дії Білорусі».

«Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в Білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики НАТО вважають, що Білорусь може «незабаром» приєднатися до повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України. Наразі влада російського сателіта уже робить кроки для участі у повномасштабному вторгненні, аби виправдати білоруський наступ в Україну.