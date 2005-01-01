Білоруський держбанк вирішив купити українську «дочку» російського «Сбербанку»

Білоруський державний «Паритетбанк» направив пакет документів до Національного банку України для узгодження купівлі 100% акцій української дочірньої структури російського державного «Сбербанку».

Як повідомила прес-служба «Паритетбанку», наглядова рада фінустанови прийняла рішення про придбання «Сбербанку» в Україні за підсумками аналізу можливих шляхів розвитку банку.

Як йдеться в повідомленні білоруської фінустанови, її керівництво «високо оцінює потенціал української структури».

«Паритетбанк» заснований у 1991 році і посідає 15-е місце в Республіці Білорусь за розміром активів. Основним акціонером фінустанови є Республіка Білорусь (99,83%), решта 0,17% акцій належать більш ніж 2500 приватним особам.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку країни з 2001 року і є однією з найбільших фінустанов за обсягом активів.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом запровадив санкції терміном на 1 рік стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк». Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

Раніше про намір купити український «Сбербанк» заявляли білоруський бізнесмен Саїд Гуцерієв та латвійський банкір Григорій Гусельников, бенефіціар латвійського «Norvik Banka». Однак в липні цього року Національний банк України відмовив їм в праві покупки активів через ненадання необхідного пакету документів.