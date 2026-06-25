Ягоди обов’язково потрібно промивати перед вживанням

Шовковиця – одна з найніжніших літніх ягід. Вона легко мнеться, швидко пускає сік і псується, тому багато хто взагалі її не миє, хоча це неправильно. Насправді ягоди обов’язково потрібно промивати перед вживанням. РБК-Україна розповідає, як помити шовковицю, щоб не зіпсувати.

Чому шовковицю потрібно мити?

Навіть якщо ягоди зібрали у власному саду, на їхній поверхні можуть залишатися пил, комахи, пташиний послід, спори грибків та інші забруднення. Якщо дерево росте біля дороги, на шовковицю можуть осідати вихлопні гази та інший бруд, що переноситься повітрям.

Як правильно мити ягоди?

Мити шовковицю слід лише безпосередньо перед тим, як їсти. Волога прискорює псування ягоди, тому зберігати її потрібно сухою.

Найкраще висипати шовковицю в друшляк промити під слабким струменем прохолодної води. Уникайте сильного напору, щоб не пошкодити ніжну структуру ягід. Не видаляйте плодоніжки перед миттям, адже вода може потрапити всередину ягоди, що погіршить її смак та якість.

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Шовковицю не рекомендують замочувати на тривалий час, оскільки вона може швидко ввібрати воду, втратити смак і текстуру. Якщо ви хочете замочити її, робіть це не довше 1–2 хвилини у прохолодній воді, а потім одразу промийте під проточною водою.

Після миття дозвольте воді стекти з друшляка, а потім обережно розкладіть ягоди одним шаром на чистому паперовому рушнику, щоб вони обсохли.