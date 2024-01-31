Пілоту літака вдалося катапультуватися

Через аварійну ситуацію під час польоту у середу, 31 січня, поблизу Південної Кореї розбився американський винищувач F-16. Пілоту літака вдалося катапультуватися, повідомило CNN.

Аварія сталася під час тренувального польоту. Літак рухався на захід від Корейського півострова та розбився приблизно о 8:40. Зазначається, авіабаза Кунсан, з якої злетів винищувач, розташована за 180 км від південнокорейської столиці Сеулу.

Пілот успішно катапультувався та чекав на евакуацію майже годину у воді. Він був у свідомості, його доставили для обстеження до медичного закладу.

Наразі американські пілоти зосереджуються на пошуках винищувача, який розбився. Триває з’ясування причин надзвичайної ситуації.

Аварія винищувача стала третьою менші ніж за останній рік поблизу Південної Кореї. Попри це, експерти не пов’язують авіакатастрофи.

Винищувачі F-16 становлять близько половини від усіх винищувачів ВПС США. Загалом США щороку втрачає від трьох до чотирьох літаків через аварії в усьому світі.