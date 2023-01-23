Автомобіль Opel Corsa перекинувся та злетів у Десну

Біля Чернігова автомобіль Opel Corsa упав із сота через річку Десна. Унаслідок ДТП загинули троє пасажирів – жінка та двоє дітей.

Як повідомили у ДСНС, інцидент трапився 22 січня пообіді. На мосту через річну Десна у Чернігові автомобіль Opel Corsa перекинувся, упав у річку й потонув. У автомобілі перебувало четверо людей, серед яких двоє дітей – хлопчики 2010 та 2022 року народження.

Чоловіку, який був за кермом Opel Corsa, вдалось урятуватись, а троє пасажирів – потонули. Водолази підняли з дна річки автомобіль та тіла загиблої жінки і дітей.

Фото ДСНС

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.