За кермом «Лада Калина» був 25-річний мешканець Дніпропетровської області

У Тячівському районі ВАЗ-2118 з’їхав у річку Лужанка. Внаслідок аварії загинув 25-річний мешканець Дніпропетровської області. За даними правоохоронців, водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням під час повороту та впав з проїжджої частини в річку.

Як у понеділок, 18 квітня, повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття, аварія сталася на вулиці Гагаріна у селі Тисалово Тячівського району ввечері неділі, 17 квітня. Внаслідок ДТП загинув 25-річний водій ВАЗ-2118.

«Близько 19:35 рятувальникам надійшла інформація від поліції про ДТП. Водій легкового автомобіля ВАЗ-2118 не впорався з керуванням та з’їхав в річку Лужанка. Внаслідок цього загинув водій автівки 1997 року народження», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Як пізніше уточнили у прес-службі поліції Закарпаття, загиблий водій – 25-річний житель Дніпропетровської області. Чоловік їхав на автомобілі «Лада Калина», не обрав безпечної швидкості, під час повороту не впорався з керуванням і з’їхав з дороги в річку.

«Водій не обрав безпечної швидкості та під час маневру повороту не впорався з керуванням і з’їхав з проїжджої частини в річку. Внаслідок ДТП чоловік помер на місці події», – зазначається у повідомленні прес-служби.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Наразі автомобіль дістали з річки та помістили на штрафмайданчик. Правоохоронців призначили експертизи для встановлення усіх обставин аварії.