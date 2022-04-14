Загиблий 61-річний дідусь був за кермом Mercedes-Benz Sprinter

Внаслідок зіткнення Mercedes-Benz Sprinter із вантажівкою Renault Magnum загинув 61-річний мешканець Чернівецької області та його 14-річна внучка. Відомо, що загиблий перебував за кермом мікроавтобуса. Водій фури отримав травми, його разом із постраждалим пасажиром доставили до лікарні.

За інформацією прес-служби поліції Чернівецької області, ДТП сталася у четвер, 14 квітня, на трасі Чернівці – Житомир поблизу села Зарожани Дністровського району. Внаслідок зіткнення фури із мікроавтобусом на місці аварії загинув 61-річний мешканець села Шилівці та його 14-річна онука.

«Правоохоронці попередньо встановили, що водій вантажівки Renault Magnum зіткнувся із Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 61-річного жителі села Шилівці. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса та його 14-річна онучка від отриманих травм загинули на місці аварії», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі поліції уточнюють, що за кермом вантажівки Renault Magnum перебував мешканець Харківської області. Водій та його пасажир внаслідок ДТП отримали травми, їх доставили до лікарні. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії.