За кермом 23-річна водійка перебувала тверезою

У Тячівському районі 23-річна водійка Nissan Qashqai здійснила наїзд на 72-річного пішохода, який, за попередніми даними, переходив дорогу у невстановленому місці. Від травм чоловік помер на місці ДТП. За інформацією поліції, за кермом водійка перебувала твереза.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася у неділю, 10 квітня, у селі Руська Мокра Тячівського району. «Автомобільна аварія трапилася на вулиці Миру близько 11:00. 23-річна місцева жителька, перебуваючи за кермом автомобіля Nissan Qashqai, здійснила наїзд на пішохода. 72-річний односелець водійки саме переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Внаслідок ДТП чоловік помер на місці події», — йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, за кермом жінка перебувала твереза. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Автомобіль помістили на штрафмайданчик. У справі призначили необхідні експертизи для встановлення всіх обставин аварії.