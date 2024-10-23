Аварія сталась 23 жовтня у селі Тисменичани Івано-Франківської територіальної громади

У середу, 23 жовтня, у селі неподалік Івано-Франківська трапилась смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки. Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області.

Як вказано у повідомленні ДСНС, аварія сталась 23 жовтня у селі Тисменичани Івано-Франківської територіальної громади. Зіткнулось легкове авто та вантажівка. За даними поліції, загинув водій легковика.

Рятувальники деблокували загиблого водія легкового авто

Рятувальники деблокували загиблого водія, та зробили пінну подушку під паливним баком вантажівки. Наразі обставини ДТП та вік учасників аварії встановлюють правоохоронці.