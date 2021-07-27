Попередній старий міст не ремонтували вже 40 років

Поблизу села Дубове біля Ковеля замість старого мосту, який не ремонтували вже 40 років, зводять новий. Він буде значно більшим за попередню переправу і матиме в довжину 24 метри замість 18. Проїхати цією ділянкою наразі можна через об'їзд, який облаштували поруч. Роботи повинні завершити до кінця літа.

Як інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області, старий залізобетонний міст біля села Дубове не відповідав сучасним навантаженням. Його побудували ще у 1962 році. Востаннє ремонт там проводили 40 років тому. Старий міст повністю демонтували, натомість на його місті зводять новий. Він матиме 24 метри у довжину, тож, порівняно зі старим, буде на шість метрів довшим.

«Наразі мостовики працюють над армуванням накладної плити та пішохідного тротуару, згодом буде проведено їх бетонування. Попереду ще такі роботи з будівництва мосту: влаштування організованого водовідведення з проїзної частини через установку для очищення стічних вод, гідроізоляція, асфальтування проїзної частини в два шари, монтаж бар’єрного і пішохідного огородження», – йдеться у повідомленні.

На ділянці поруч облаштували об'їзд для транспорту. Ремонтні роботи триватимуть протягом літа, а відкрити рух оновленим мостом планують до початку вересня.

Цьогоріч на цьому автошляху Служба автомобільних доріг має відремонтувати вісім км дороги. Йдеться про відтинок Мислина–Ковель. Наразі дорожній одяг відновлений вже на 7,5 км автошляху.