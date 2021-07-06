Наразі 47 км автошляху М-19 охоплені ремонтними роботами

На Волині розпочали ремонт семи кілометрів автошляху перед пунктом пропуску «Доманове», що на кордоні з Білоруссю. На ділянці планують вкласти два шари асфальту. До кінця року автошлях М-19 планують відновити по всій протяжності у межах Волині.

Наразі ремонтом охоплено 47 км міжнародної дороги М-19, повідомили у прес-службі Волинської ОДА у вівторок, 6 липня. Зокрема, стартували роботи на семикілометровому відтинку дороги від села Гірники Ковельського району до пункту пропуску «Доманове» на українсько-білоруському кордоні.

«На відрізку понад 5 км уже позбулися шару зношеного дорожнього покриття і активно вкладають міцну основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої комплексним в’яжучим матеріалом. Опісля буде влаштовано два шари асфальтобетонної суміші. Товщина нового дорожнього одягу сягатиме 37 см», – повідомляє адміністрація.

Ремонт тут проводять цілодобово. Це друга ділянка в області, що відновлюється за принципом «проектуй-будуй» (одна компанія проектує і будує).

Ремонтують семикілометровий відтинок дороги від села Гірники Ковельського району до пункту пропуску «Доманове»

Крім того, на автошляху М-19 тривають роботи на інших ділянках: Секунь – Ковель, Ковель – Воля Любитівська, Свидники – Переспа та по селищі Голоби.

До кінця цього року автомагістраль планують відновити по всій протяжності в межах Волині. Наразі тривають тендерні процедури на ремонт 3,5 км автошляху та на понад 68 км виготовляють проектно-кошторисну документацію.