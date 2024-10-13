На місці аварії працювали правоохоронці та відкрили кримінальне провадження

На трасі неподалік Луцька 22-річна водійка Mercedes спричинила смертельну ДТП, здійснюючи обгін у забороненому місці. Про це повідомила Нацполіція Волинської області.

У повідомленні поліції вказано, що аварія трапилася 12 жовтня близько 12:00 у селі Чаруків. 22-річна водійка Mercedes, здійснюючи обгін у забороненому місці, допустила зіткнення із автомобілем ЗАЗ. За кермом ЗАЗ перебувала 35-річна лучанка, від отриманих травм вона померла у «швидкій». До лікарні з травмами потрапила також 9-річна пасажирка ЗАЗу.

На місці аварії працювали правоохоронці та відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення смертельної ДТП (ст. 286 ККУ). Досудове розслідування триває.