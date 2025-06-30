Відтворена автентична клумба, яку заклали біля Політехніки 1877 року

Перед головним корпусом Львівської політехніки відтворили клумбу, яку 1877 року разом з головним корпусом спроєктував архітектор Юліан Захарієвич. Про це повідомили у пресцентрі університету.

Проєкт реставраційного відтворення благоустрою вхідної зони університету розробили викладачі кафедри архітектури та реставрації під керівництвом професора Миколи Бевза. Ландшафтну частину опрацювала команда кафедри містобудування.

Проєкт відтворення автентичної клумби (кафедра архітектури та реставрації Львівської політехніки)

Фахівці відтворили історичну огорожу та центральну клумбу згідно з оригінальними авторськими кресленнями архітектора Юліана Захарієвича. За його первісним задумом, благоустрій території передбачав подовгастий геометричний партер перед головним фасадом та пейзажний дендрологічний парк довкола.

Квіткові клумби – у формі восьмипроменевої зірки. Як пояснюють фахівці, ця форма є знаковою для архітектури та мистецтва від ранньоренесансних ідеалізованих планів міст до декоративних мотивів епохи бароко та історизму, коли були поширеними орієнтальні впливи. Юліан Захарієвич активно використовував цей мотив у декорі і в малих архітектурних формах.

Клумба-зірка з рожевих спірей (візуалізація Центру розвитку)

«Основною метою нашої роботи було не просто оновлення простору, а науково обґрунтоване повернення втраченого елемента історичної ідентичності Політехніки. “Зірка Захарієвича” – це не лише декоративна клумба, а символічний і композиційний центр історичного благоустрою. Ми прагнули відновити діалог між будівлею та простором перед нею, закладений ще у XIX столітті», – пояснив керівник проєкту, професор Микола Бевз.

Архівне креслення Юліана Захарієвича (з архіву ЛП)

Під час археологічного обстеження території виявили залишки фундаменту в центрі клумби – точно, як у проєкті Захарієвича. Як пояснили науковці, повне відтворення історичного партеру, з огляду на сучасні містобудівні умови, є неможливим. Тому вирішили відновити його центральний символічний елемент – клумбу перед головним корпусом.

«Тіло зірки формують рожевоцвіті низькі спіреї японські, в центрі – насадження юки нитчатої, яка з часом розростеться і стане домінантною, між нею і спіреєю – зелена костриця Гауера, зовні периметр формує облямівка з костриці сизої. Композиція доповнена чотирьома тисами ягідними кулястої форми, які нагадують старі тиси довколишнього парку кінця XIX ст. Створена з багаторічників, ця клумба є не лише естетичним акцентом, а й практичним, сталим рішенням, що зберігає історичний дух місця», – зазначила професорка Галина Петришин, відповідальна за ландшафтну частину.

Так клумба виглядатиме, коли всі квіти розцвітуть (візуалізація Центру розвитку)

Нагадаємо, проєкт головного корпусу Львівської політехніки у 1877 році виконав львівський архітектор Юліан Захарієвич. Того ж року він став ректором університету. 2024 року головний корус Політехніки зарахували до памʼяток національного значення.