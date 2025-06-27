Дослідниця Центру міської історії Роксоляна Головата розповіла, хто займався озелененням Львова на межі XIX-XX ст., як закладали перші парки та хто доглядав їх. Вона розповідає, що тогочасні активісти естетику міста вбачали в озелененні, яке називали «прикрашанням». І воно полягало насамперед у використанні природи – створення парків, садів, квітників, а також через витвори людського мистецького генія.

Найраніші згадки таких проявів естетичного прикрашання міста дослідниця знайшла про Львів кінці ХVІІІ століття, коли австрійська адміністрація знесла міські мури і на їхньому місці заклала публічні прогулянкові алеї.

Найдавнішим міським парком Львова є парк імені Івана Франка. Первісно, з XVI ст., це був єзуїтський сад, однак його кілька разів переплановували, зокрема й у XIX ст, коли поруч збудували Галицький сейм. Садівник Карл Бауер в 1855 році створив новий проєкт для міського парку – теперішнього парку Івана Франка, і Личаківського цвинтаря. Бауер також заклав парк «Високий Замок» і працював садівником ботанічного саду Львівського університету.

Єзуїтський сад, що згодом став парком Костюшка (листівка XIX ст.)

Намісник Галичини, ректор Львівського університету граф Леон Пінінський, який захоплювався історію мистецтва і написав книжку «Краса міст і спадщина минулого», говорив про те, що Львів обдарований природою та горбами, порівнюючи його з сімома пагорбами Риму. За його словами, якби Львів був італійським містом, його б точно описували як Leopoli la verde (Зелений Львів).

1871 року у Львові відбулися перші вибори до міської ради, на яких обрали депутатів, відтоді питанням озелененням міста займається місцеве самоврядування. Третя будівельна депутатська секція займалася дорогами, тротуарами, публічні плантаціями. У складі секції був плантаційний комітет, який займався публічним освітленням, плантаціями і прикрашанням цих територій – озелененням, встановленням лавок тощо. Депутати третьої секції на конкурсі обрали садівником пана Ганкевича, який раніше працював в паризькому саду Тюїльрі.

На той час у Львові вже було два публічні парки і дві променади – міський парк, Високий замок, гетьманські та губернаторські вали.

Алея Гетьманських валів, тепер – проспект Свободи (фото кінця XIX ст. з Центру міської історії)

У 1880 році депутати спеціально знову запросили Карла Бауера, який на той час жив у Чернівцях, підготувати парк Високий замок і губернаторські вали до приїзду цісаря. А паралельно – обговорити можливі подальші реконструкції міського парку і Високого замку.

«Коли говорили про реконструкцію міського парку, йшлося передусім про нижню терасу. Адже вже був збудований Галицький сейм і потрібно було зробити ландшафт», – уточняє Роксоляна Головата.

У 1880 році садівником обрали Арнольда Рерінга, він працював на цій посаді аж до своєї смерті в 1913 році. Він був випускником технічної школи у Відні, учнем та помічником Бауера в ботанічному саду. А згодом працював садівником фундації графа Скарбека в Дроговижі і викладав там рисунок. За свою роботу міського садівника Рерінг отримував платню у 800 злотих на рік.

Арнольд Рерінг (фото з Вікіпедії)

Рерінг очолив Міську плантаційну службу. Стрийський, міський сад і парк Високий Замок мали окремих садівників, якими керував Рерінг. Губернаторські та гетьманські вали доглядали ще два садівники. У них було четверо помічників і наглядачі. На усі посади призначали за конкурсом.

«Від моменту, коли на посаду приходить Рерінг, рішень, дискусій навколо зелених просторів у місті стає набагато більше ніж це було до 1881 року», – каже дослідниця.

Першим кроком на посаді Реринг у 1881 році стала нижня тераса міського парку перед новозбудованим сеймом. Далі, в 1882 році, підготували проєкт для Стрийського парку. Це був наймасштабніший проєкт Рерінга у Львові. Він їздить в Париж, Берлін, Лейпціг, Дрезден, Вроцлав, Париж, замальовує тамтешні парки і запозичує новітні тенденції для Львова.

Парк Кілінського, згодом – Стрийський (світлина з Фотографій старого Львова)

У XIX столітті парки в місті створювалися таким чином, що першим етапом було заліснення території. Садили берези, які давали густину, а потім інші, декоративні види дерев. Вважалося, що закладання парку в майбутньому дасть економічний зиск для району і перетворить його у віллову дільницю для міського середнього класу.

Окрім щоденної прогулянкової і рекреаційної мети, парки використовували також для фестин і публічних заходів різних товариств. Для цього перекривали доступ всім іншим до частини парку, де проводили захід. За порушення правил карали штрафом.

Рерінг заклав ще Личаківський парк, «Залізна вода» та біля гори Страт, а також низку скверів. Ще одним важливим і великим проєктом Рерінга, який був тільки частково реалізований, це корзо. Його описували як красивий і корисний для здоровʼя проєкт, щоб оточити місто широкими обсадженими деревами, алеями, які би обʼєднали плантації на передмістях. Він встиг створити Вулецьке корзо, над Стрийським парком, Пелчинським ставом. На вул. Понятовського (Самчука), на якій потім сформували крайову виставку, це була широка засаджена акаціями і березами з обох сторін алея на три частини – для пішоходів, верхової їзди і для карет. Далі на Личакові корзо робили вже після смерті Рерінга.

Головний вхід до парку Франка, який оформив Рерінг (фото межі XIX-XX ст. з Центру міської історії)

З другої половини XIX ст у містах Європи зʼявлялися Товариства прикрашання. Вони займалися новими плантаціями, садами, пішохідними доріжками. У Львові таке товариство зʼявилося у 1892 році. Воно вбачало свою роль як медіатора між мешканцями міста і міською владою через прохання і звернення до влади. «Вони хотіли радити, впливати на простір, на пришвидшення певних рішень стосовно простору. Перше львівське товариство хотіло оздоблювати публічні місця памʼятниками, творами мистецтва, закласти акваріум і звіринець, фонтани і стави», – розповідає Роксоляна Головата. Очільниця наступного товариства Яніна Макаревич пропонувала місту викупити цитадель і на її місці закласти парк.

Далі, коли місто і країну сколихнули дві світові війни, урядовцям було не до естетики. А радянська влада перейняла усю ту спадщину, адаптовуючи її на свій соціалістичний лад.