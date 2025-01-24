Містечко матиме вихід до озера

Невдовзі у передмісті Львова стартує унікальний проєкт. У селі Наварія розпочнеться будівництво котеджного містечка преміум-класу.

Цей проєкт стане втіленням комфорту, екологічності та гармонії з природою. А розташування будинків поруч з озером, безумовно, забезпечить неповторну атмосферу.

Закрита територія з акцентом на безпеку

Містечко матиме закритий формат із сучасними системами охорони. Територія буде обгороджена, а вулиці та загальні зони – якісно освітлені, що забезпечить комфорт і спокій для мешканців навіть у вечірній час.

Внутрішні дороги містечка спроєктують із врахуванням естетики та зручності. Зелені алеї, ландшафтний дизайн території й тематичні зони відпочинку дозволять мешканцям насолоджуватися прогулянками недалеко від дому.

Містечко буде закритим від сторонніх

Окрім цього, кожен власник котеджу зможе втілити свій індивідуальний проєкт, який гармонійно впишеться у загальну концепцію містечка.

Будинки будуть розташовані на просторих земельних ділянках (від 12 соток). Їхня висота складатиме 1 – 2 поверхи, що забезпечить і приватність, і гармонійний вигляд забудови.

Територія матиме сучасну систему охорони

Для мешканців створять повноцінну інфраструктуру, де кожен знайде заняття до душі. Зокрема, на території містечка будуть доступні:

Дорослий і дитячий басейни , а також SPA-комплекс та басейн із підігрівом води для комфортного користування в будь-яку пору року.

, а також та басейн із підігрівом води для комфортного користування в будь-яку пору року. Мультифункціональний центр : спортзал, міні-кінотеатр, бар, зони для настільних ігор, центр розваг для дітей, міні-готель для гостей.

: спортзал, міні-кінотеатр, бар, зони для настільних ігор, центр розваг для дітей, міні-готель для гостей. Спортивні зони : тенісні корти, бігові доріжки, маршрути для прогулянок.

: тенісні корти, бігові доріжки, маршрути для прогулянок. Дитячі зони : безпечні сучасні майданчики для активного відпочинку малечі.

: безпечні сучасні майданчики для активного відпочинку малечі. Озеленення : плодові сади, затишні сквери й тематичні зони для відпочинку на свіжому повітрі.

: плодові сади, затишні сквери й тематичні зони для відпочинку на свіжому повітрі. Консьєрж-сервіс .

. Безпечні кімнати у кожному будинку.

Проєкт передбачає індивідуальні проєкти для кожного власника

Розташування містечка є ще однією перевагою, адже звідти можна досить швидко дістатися до Львова. Два основні в’їзди у Львів – через вулицю Кульпарківську або Стрийську – забезпечують легкий доступ до міста. До найближчих торгових центрів, таких як Victoria Gardens і King Cross Leopolis, можна доїхати лише за 10 хвилин.

Головною перевагою містечка є його унікальна локація на березі озера Наварія. Це ідеальне місце для тих, хто шукає баланс між спокоєм природи та перевагами міської інфраструктури.

Мешканці матимуть можливість щодня насолоджуватися світанками та заходами сонця над озером, не відмовляючись від усіх благ сучасного життя.

Територія містечка передбачає інфраструктуру для комфортного життя і відпочинку

Дозвільна документація

Варто зауважити, що проєкт вже отримав усі необхідні погодження. Зміни до генерального плану та детальний план території були затверджені Пустомитівською міськрадою 20 грудня 2024 року. Забудовник – компанія «Місто комфорту», яка має бездоганну репутацію та багаторічний досвід реалізації успішних проєктів.

Будівельні роботи планують розпочати у березні 2025 року

Будівельні роботи стартують у березні 2025 року. Проєкт реалізують із максимальним дотриманням екологічних стандартів і гармонійною інтеграцією в природний ландшафт.