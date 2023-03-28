Колесо від фури травмувало пасажирів мікроавтобуса

У понеділок, 27 березня, на об’їзній дорозі Львова біля Сокільників від вантажівки під час руху відлетіло колесо та влучило в мікроавтобус. У результаті постраждали двоє людей, які їхали в бусі, їх госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:40 на дорозі «Західний обхід міста Львова» поблизу села Сокільники Львівського району. Від вантажівки Mercedes-Benz Atego 1518L, якою керував 31-річний львів’янин, під час руху відлетіло заднє колесо та влучило у вантажівку Renault C, а згодом у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, яким керував 20-річний мешканець Івано-Франківської області.

Унаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів мікроавтобуса – 18-річна дівчина та 27-річний чоловік, обоє – мешканці Івано-Франківської області. Їх доправили до лікарні.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалих дівчину та чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. За попередніми даними, у них діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.