Увечері в п’ятницю, 25 вересня, на трасі Львів – Краковець біля Новояворівська на повороті до села Верещиця водій Audi збив на смерть пішохода.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася приблизно о 20:30. За кермом Audi перебував 58-річний мешканець села Терновиця.

53-річний мешканець села Воля Добростанська від наїзду автомобіля загинув на місці ДТП до приїзду медиків. За попередньою інформацією, він переходив дорогу поза пішохідним переходом.

Нагадаємо, що увечері 25 вересня біля Львова на трасі Львів – Шегині вантажівка на «зебрі» на смерть збила пішохода.