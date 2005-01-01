Біля Органного залу у Львові почала діяти пішохідна зона

Біля Органного залу встановили знак пішохідної зони

Біля Органного залу (Костел святої Марії Магдалини) у Львові облаштували пішохідну зону. Відповідні знаки, які позначають пішохідну зону та заборону руху автомобілів, встановили у вівторок, 27 березня, повідомив заступник директора Органного залу Тарас Демко.

«Відтепер біля Органного – пішохідна зона. Машини будуть евакуйовані», – написав Демко у Facebook.

Зазначимо, що йдеться про простір між Органним залом і вул. Бандери. Згідно з рішенням міської комісії з безпеки дорожнього руху, тут на відрізку від вул. Професорської до пл. Шашкевича облаштували пішохідну зону.

Згідно з правилами дорожнього руху, у пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що належать або обслуговують мешканців цієї зони і підприємства, які розташовані в цій зоні, а також автомобілям, якими керують водії з інвалідністю.

Нагадаємо, що раніше комісія з безпеки руху затвердила нову організацію руху на вул. Бібліотечній, а також на пл. Шашкевича, вул. Матейка та Рилєєва. Крім того, розглядають можливість перетворення вул. Професорської на пішохідну, однак така зміна поки не погоджена.