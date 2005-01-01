Біля Органного залу у Львові почала діяти пішохідна зона

СуспільствоІрина Рєвунова, 27 березня5020

До теми

Біля Органного залу у Львові почала діяти пішохідна зона
фото Тараса Демка
Біля Органного залу встановили знак пішохідної зони

Біля Органного залу (Костел святої Марії Магдалини) у Львові облаштували пішохідну зону. Відповідні знаки, які позначають пішохідну зону та заборону руху автомобілів, встановили у вівторок, 27 березня, повідомив заступник директора Органного залу Тарас Демко.

«Відтепер біля Органного – пішохідна зона. Машини будуть евакуйовані», – написав Демко у Facebook.

Зазначимо, що йдеться про простір між Органним залом і вул. Бандери. Згідно з рішенням міської комісії з безпеки дорожнього руху, тут на відрізку від вул. Професорської до пл. Шашкевича облаштували пішохідну зону.

Згідно з правилами дорожнього руху, у пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що належать або обслуговують мешканців цієї зони і підприємства, які розташовані в цій зоні, а також автомобілям, якими керують водії з інвалідністю.

Нагадаємо, що раніше комісія з безпеки руху затвердила нову організацію руху на вул. Бібліотечній, а також на пл. Шашкевича, вул. Матейка та Рилєєва. Крім того, розглядають можливість перетворення вул. Професорської на пішохідну, однак така зміна поки не погоджена.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Професорську віддадуть пішоходам.
Біля Органного залу у Львові створять новий громадський простір ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук