На трасі біля Рави-Руської водій Opel Vectra збив пішохода. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася у суботу, 15 січня, близько 19:30. Автомобіль Opel Vectra, за кермом якого був 31-річний мешканець села Шкорботівка Тернопільської області, їхав трасою М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

У селі Мощана, що неподалік Рави-Руської, автомобіль наїхав на 52-річного мешканця села Нова Камʼянка. Від отриманих травм він помер на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Водієві Opel Vectra загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.