Біля Рави-Руської водій Opel Vectra на смерть збив 52-річного пішохода
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На трасі біля Рави-Руської водій Opel Vectra збив пішохода. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці.
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася у суботу, 15 січня, близько 19:30. Автомобіль Opel Vectra, за кермом якого був 31-річний мешканець села Шкорботівка Тернопільської області, їхав трасою М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.
У селі Мощана, що неподалік Рави-Руської, автомобіль наїхав на 52-річного мешканця села Нова Камʼянка. Від отриманих травм він помер на місці.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Водієві Opel Vectra загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
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