Землю викупила виробничо-торговельна база «Мирослава»

Депутати Мукачівської міської ради вирішили продати 0,87 га землі на вул. Томаша Масарика, 5. Рішення ухвалили на засіданні сесії в четвер, 29 жовтня.

Йдеться про ділянку поблизу трикотажної фабрики «Мрія» та місцевого ринку «Гід». На ній розташована виробничо-торговельна база «Мирослава».

Це підприємство й отримало дозвіл викупу землі несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком.

За продаж землі проголосували 28 з 29 депутатів, присутніх на сесії.

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Вартість ділянки – 14,9 млн грн без ПДВ. Половину фірма має сплатити упродовж місяця з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, решту 50% – рівними частинами протягом 60 місяців.

За даними аналітичної системи Youcontrol, підприємство ВТБ «Мирослава» зареєстроване у Мукачеві в 1995 році та займається роздрібною торгівлею металопрокатом, будівельними й господарськими товарами. Компанія належить місцевому бізнесмену Володимиру Костю.