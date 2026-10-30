Біля ринку «Гід» у Мукачеві продали землю за 15 млн грн
Рішення ухвалили на сесії міської ради
Депутати Мукачівської міської ради вирішили продати 0,87 га землі на вул. Томаша Масарика, 5. Рішення ухвалили на засіданні сесії в четвер, 29 жовтня.
Йдеться про ділянку поблизу трикотажної фабрики «Мрія» та місцевого ринку «Гід». На ній розташована виробничо-торговельна база «Мирослава».
Це підприємство й отримало дозвіл викупу землі несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком.
За продаж землі проголосували 28 з 29 депутатів, присутніх на сесії.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Вартість ділянки – 14,9 млн грн без ПДВ. Половину фірма має сплатити упродовж місяця з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, решту 50% – рівними частинами протягом 60 місяців.
За даними аналітичної системи Youcontrol, підприємство ВТБ «Мирослава» зареєстроване у Мукачеві в 1995 році та займається роздрібною торгівлею металопрокатом, будівельними й господарськими товарами. Компанія належить місцевому бізнесмену Володимиру Костю.