Будинок планують звести біля найбільшого в місті фонтану

Архітектурно-містобудівна рада Мукачева 27 жовтня розглянула проєкт Детального плану території в межах вулиць Митрополита Володимира, Василя Пагирі, Андрія Береша та Росвигівської. Після доопрацювання містобудівну документацію оприлюднять для громадського обговорення.

Йдеться про територію в мікрорайоні Росвигово поруч із найбільшим міським фонтаном і піцерією «Колізей».

Документи для забудови ділянки депутати дозволили розробити ТОВ «Мукачівбудгруп» у жовтні 2025 року, а в липні 2026 року у мерії повідомили про старт роботи над проєктом.

110 квартир і підземний паркінг

Проєкт передбачає будівництво 7-поверхового багатоквартирного будинку на вул. Митрополита Володимира, 2А. У будівлі планують поєднати житлові та громадські функції. ЖК розрахований на 102–110 квартир, у яких зможуть проживати орієнтовно 255–280 людей.

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На першому поверсі передбачено торговельні, громадські та ринкові приміщення. Для автомобілів планують облаштувати дворівневий підземний паркінг на 144 місця. Прибудинкова територія включатиме дитячий і спортивний майданчики та зону відпочинку для дорослих.

Мешканці багатоповерхівки на добу споживатимуть до 56 кубометрів води, квартири обладнають системами децентралізованого теплопостачання.

«У зв’язку із запланованим будівництвом необхідно буде перенести окремі ділянки водопровідних і каналізаційних мереж. У складі підземного паркінгу також планують передбачити споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття», – зазначили в Мукачівській міськраді у середу, 28 жовтня.

Після доопрацювання проєкт Детального плану території в межах вулиць Митрополита Володимира, Василя Пагирі, Андрія Береша та Росвигівської оприлюднять для громадського обговорення.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Мукачівбудгруп» зареєстрована у червні 2025 року з основним видом діяльності – зведення будівель.

Найбільша частка у статутному капіталі фірми належить дружині народного депутата з групи «Довіра» Василя Петьовки – Марині Петьовці. Співвласниками компанії також є донька мукачівського агропідприємця Євгена Калинича Маріанна Матіс та Андрій Лукач, родині якого належить мережа супермаркетів Alma.