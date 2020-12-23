Водій намагався самостійно загасити пожежу у моторному відсіку автобуса, однак не зміг

У середу, 23 грудня, на вулиці Івана Франка біля Стрийського парку виникла пожежа у автобусі МАН, що курсує за маршрутом №53. Водій намагався самостійно загасити пожежу у моторному відсіку автобуса, однак не зміг, тому на місце викликали рятувальників.

У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET розповіли, що о 15:00 їх повідомили про пожежу у автобусі на вул. Івана Франка поблизу будинку №150. До ліквідації займання у моторному відсіку залучали 15 рятувальників, які повністю загасили пожежу приблизно через пів години. За даними ДСНС, пасажири самостійно вийшли з салону автобуса до приїзду рятувальників. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Маршрут №53 (проспект Червоної Калини – Галицьке перехрестя) обслуговує підприємство «Успіх БМ».

Співзасновник «Успіх БМ» Володимир Іськович розповів ZAXID.NET, що цей автобус курсує у Львові з початку 2012 року та був у хорошому стані. Він був виготовлений у 1994 році. На підприємстві встановлюватимуть причини пожежі.