Дорожники виконують роботи у перервах між рухом потягів

Біля Тернополя дорожники розпочали ремонт 109-метрового мосту над залізницею. Зазначається, що його капітально не ремонтували з 1980 року. Оскільки наразі шляхопровід перебуває у обмежено придатному стані, уряд виділив гроші на терміновий ремонт. Приблизних термінів закінчення робіт наразі не повідомляють. Водіїв закликають бути максимально уважними на цій ділянці дороги та звертати увагу на тимчасові дорожні знаки.

Як зазначає Служба автомобільних доріг Тернопільщини, ремонт на шляхопроводі через залізницю неподалік села Великий Глибочок розпочали у вівторок, 6 грудня. Це другий за довжиною шляхопровід у Тернопільській області. Він був збудований 1980 року і за десятиліття став обмежено придатним для експлуатації.

У 2018 році під час поточного середнього ремонту об'їзної траси кошти на повноцінний ремонт шляхопроводу не виділялися, на ньому просто замінили покриття. Під час повномасштабної війни кількість транзитного транспорту, який проїжджає цей міст, значно зросла, а відповідно також зросло навантаження на шляхопровід. Наразі ризик руйнування мосту підвищився, а тому уряд виділив гроші на терміновий ремонт.

«Зараз на шляхопроводі підрядна організація «Техно-Буд-Центр» виконує фрезерування покриття і демонтаж балок прогонової будови. Через те, що під об’єктом залізниця продовжує функціонувати, роботи виконуються в перервах між рухом потягів», – йдеться у повідомленні.

На мосту планують відремонтувати опори, вкласти два шари асфальтобетонного покриття, а також облаштувати огородження та дорожні знаки. Водіїв просять бути дуже уважними та дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків.