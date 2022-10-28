На мосту повинні вкласти два шари асфальтного покриття

Біля Чорткова дорожники відновили ремонт шляхопроводу на міжнародній трасі М-19 «Доманове–Тереблече». На мосту планують вкласти два шари асфальту та облаштувати тротуари. Термін закінчення робіт наразі не повідомляють.

Ремонт цієї ділянки розпочали ще в 2021 році, повідомляє прес-служба «Укравтодору». Шляхопровід є частиною траси міжнародного значення М-19 «Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече», яку масштабно ремонтували упродовж 2020-2021 років на Тернопільщині.

У четвер, 27 жовтня, бригада відновила ремонт шляхопроводу. «На прогоновій будові проводять піскоструменеве очищення розподільчої плити та тротуарів. Під шляхопроводом бетонують конуси. На тротуарах влаштовують захисне покриття», – повідомляють дорожники.

Далі на мосту вкладатимуть два шари асфальтобетонного покриття та облаштують тротуари з обох боків. Також повинні встановити огорожу, облаштувати освітлення та нанести розмітку.

«Ремонт дороги М-19 в умовах війни важливе для виживання вітчизняної економіки. Ця дорога є шляхом до союзної Румунії, через яку здійснюється експорт українського продовольства та ввозиться гуманітарна допомога та речі першої потреби», – йдеться у повідомленні.