Дорожники ремонтують ділянку траси у місті Бережани, яка включає два мости

На Тернопільщині дорожники відновили ремонтні роботи на найдовшій трасі України М-30 «Стрий-Ізварине». Зокрема, ремонтують ділянку в місті Бережани, яка включає два мости. Про терміни закінчення робіт наразі не повідомляють. Додамо, що також цю ж трасу дорожники ремонтують у Івано-Франківській області, на ділянці від Рогатина до Івано-Франківська.

Про відновлення робіт на трасі М-30 «Стрий-Ізварине» стало відомо в середу, 9 листопада, після повідомлення Служби автомобільних доріг Тернопільщини. Зазначається, що наразі дорожники працюють у межах міста Бережани. Вони проводять капітальний ремонт відрізка, до якого входять два мости.

На першому мосту нанесуть антикорозійне покриття, проведуть шпаклювання під проїзною частиною та розчистять підмостове русло. «На другому замінимо дві балки, влаштуємо монолітну прогонову будову, нанесемо гідроізоляцію, укладемо два шари покриття з асфальтобетону, встановимо перильне і металеве бар’єрне огородження», – йдеться у повідомленні.

Також на трасі у Бережанах влаштовують верхній шар покриття там, де відповідні роботи торік не завершили. Наразі рух транспорту відбувається у реверсному режимі, тому водіїв просять звертати увагу на дорожні знаки.

Дорога М-30 «Стрий-Ізварине» має міжнародне значення та з’єднує західні області зі східними. Торік у восьми областях стартував масштабний ремонт новоствореного автошляху, щоб забезпечити зручний та швидкий транспортний коридор від Львівської області до Донецької.

Як зазначають в Службі автомобільних доріг, завершення ремонтних робіт на ділянках М-30 у областях допоможе збільшити пропускну здатність дороги та частково розвантажити трасу «Київ-Чоп».