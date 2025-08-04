В аварії човна біля узбережжя Ємену загинули щонайменше 68 людей

Щонайменше 68 африканських мігрантів загинули внаслідок аварії човна біля узбережжя Ємену в неділю, 3 серпня. Ще 74 людей вважаються зниклими безвісти, повідомили газета The Guardian та інформагентство Reuters.

Як йдеться, човен перекинувся біля району Ахвар у південній провінції Ємену Аб’ян на березі Аравійського моря через негоду вранці 3 серпня.

За даними очільника Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Ємені, лише 12 з приблизно 154 ефіопів на борту були врятовані, а решта зникли безвісти й, ймовірно, загинули.

МОМ повідомляє, що в Ємені продовжує спостерігатися значне збільшення припливу нелегальних мігрантів з Африки.

Мігранти щороку перетинають протоку Баб-ель-Мандаб на неміцних човнах, щоб дістатися Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки в надії знайти роботу.

Маршрут від Африканського Рогу до Ємену вважається «одним з найзавантаженіших і найнебезпечніших змішаних міграційних маршрутів у світі». За даними Міжнародної організації з міграції, у 2024 році до Ємену прибуло понад 60 тис. мігрантів.