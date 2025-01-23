Операція з їхнього звільнення тривала понад рік

У полон до єменських хуситів моряки потрапили в Червоному морі 19 листопада 2023 року. У четвер, 23 січня, українська розвідка повідомила про їхню евакуацію, моряки прямують на зустріч з родинами.

23 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ успішно евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader.

«Операція з порятунку громадян України відбулась за всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман», – зазначають у дописі.

Звільнені українські моряки наразі прямують на зустріч з родинами, на них чекає реабілітація.

У полон до єменських хуситів моряки потрапили в Червоному морі 19 листопада 2023 року. У розвідці наголошують, що операція з їхнього звільнення тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації сторонами. Розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими 3 квітня 2024 року.

«Після п’ятьох місяців кропіткої роботи запевнили моряків, що Україна робить усе можливе для їхнього звільнення. 22 січня 2025 року громадяни України нарешті були звільнені», – додають у ГУР.

Нагадаємо, 19 листопада 2023 року вантажне судно Galaxy Leader захопили єменські хусити, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Корабель під прапором Багамських островів зареєстрований на британську компанію, яка частково належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару, відомому під ім'ям Рамі. На момент захоплення судно експлуатувала японська фірма.

З листопада 2023 року хусити здійснили понад 100 нападів на кораблі, що курсують Червоним морем, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями, що воюють з Ізраїлем.

22 січня моряків передали владі Оману у відповідь на перемир’я між Ізраїлем й ісламістським рухом «ХАМАС» в Газі.