Аварія сталась в селі Сонячному ввечері 10 лютого

Поблизу Житомира автомобіль Mitsubishi Outlander зіткнувся зі зустрічною вантажівкою Mercedes Benz. У результаті аварії водійка кросовера та двоє її пасажирів загинули на місці. Про це повідомили в пресслужбі поліції Житомирської області у вівторок, 11 лютого.

Як розповіли правоохоронці, інцидент трапився увечері понеділка, 10 лютого, на 145 км автодороги Київ – Чоп, в селі Сонячному.

За попередньою версією слідчих, 49-річна водійка Mitsubishi Outlander не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини. Щоб уникнути з’їзду в кювет, водійка різко повернула ліворуч, виїхавши на зустрічну смугу, де й відбулось зіткнення.

«У результаті ДТП водійка та двоє пасажирів автомобіля, 17-річна дівчина та 22-річний хлопець, мешканці м. Києва, від отриманих травм загинули на місці події. Водій автомобіля Mercedes Benz тілесних ушкоджень не отримав», – ідеться в повідомленні.

Водій Mercedes Benz ушкоджень унаслідок ДТП не зазнав (Фото поліції Житомирщини)

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). Триває з’ясування всіх причин та обставин події.