Аварія сталась 9 січня близько 19:40 у селі Сопошин Львівського району

У четвер, 9 січня, неподалік міста Жовква на Львівщині сталась смертельна ДТП за участі автобуса та велосипедиста. 74-річний велосипедист від отриманих травм помер у реанімації.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась 9 січня близько 19:40 у селі Сопошин Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса Mercedes-Benz 304, 60-річний житель Шептицького, наїхав на велосипедиста, 74-річного мешканця району.

Водій автобуса Mercedes-Benz 304 наїхав на велосипедиста

Внаслідок ДТП пенсіонер зазнав травм, його госпіталізували у реанімацію, де, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.