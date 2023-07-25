Водій та троє пасажирів легковика з травмами були госпіталізовані до лікарні

Ввечері у понеділок, 24 липня, на трасі біля Жовкви трапилась ДТП за участі легковика та вантажівки «Урал», яка перевозила дрова. За даними Нацполіції Львівщини, водій та троє пасажирів легковика з травмами були госпіталізовані до лікарні.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія трапилась 24 липня близько 19:30 на трасі поблизу села Туринка Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat, яким керував 26-річний житель одного з сіл Львівського району, та вантажівки Урал 4320 під керуванням 38-річного мешканця району.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані: водій легковика і троє його пасажирів – чоловіки віком 22, 26 і 28 років – усі мешканці Львівського району.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.