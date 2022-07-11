Аварія трапилась в селі Красне неподалік Золочева

На Львівщині водій мотоцикла Kawasaki збив велосипед, яким пересувались двох мешканців Золочівського району. З травмами їх госпіталізували в лікарню.

Як повідомиои в поліції, аварія трапилася у неділю, 10 липня, в селі Красне неподалік Золочева. 25-річний мешканець Золочева, який був за кермом мотоцикла Kawasaki, збив велосипед, яким пересувались двоє мешканців району віком 31 та 32 роки.

Внаслідок зіткнення велосипедисти отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років позбавлення волі.